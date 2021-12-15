إدارتا الشرطة وأربيل تجتمعان لطي صفحة "مباراة الشغب"

شفق نيوز/ ذكر عضو اتحاد الكرة ، نائب رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي، يوم الأربعاء، أن الاحداث التي رافقت مباراة اربيل والشرطة انتهت وسيتم حلها بالكامل خلال زيارة مقبلة لوفد نادي اربيل لبغداد.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة الشرطة اتفقت مع ادارة اربيل على زيارة الأخيرة للأولى لعقد جلسة ودية بين جميع الاطراف لفض الخلاف بينها".

واضاف ان "ادارة اربيل المتمثلة برئيس النادي وليد عارب ، محترمة جدا وكان موقفها مع وفد الشرطة ايجابي جدا ولا خلاف معها على اي شيء الا ان بعض المحسوبين على جمهور اربيل هم من قاموا بفعلتهم ولابد من وضع حد لمثل هكذا تجاوزات".

واشار الزاملي الى ان "اتصالات جرت مابين الادارتين وقد آثر رئيس النادي عارب وممثلين من الادارة لزيارة نادينا من أجل تقديم الاعتذار للإدارة وجمهور الشرطة لما بدر من عدد من جمهور اربيل حفاظاً على العلاقة الطيبة بين الناديين ولوأد الفتنة".

وأكد "عدم وجود أي خلاف مع ادارة نادي أربيل، بل على العكس كان موقفها مشرفا تجاه ماحدث، وقد استضافني في مقر النادي في غرفته الخاصة، وكان علم عراقي كبير قد وضع في احد اركان النادي بكل احترام واعتزاز وهذا يدل مدى احترامهم للعلم العراقي".

واشار الى ان "الموضوع انتهى ولابد من حسمها نهائياً وبصفتنا كمسؤولين سنسعى لزرع المحبة والاخوة بين اطياف ومكونات الشعب العراقي، وان شاء الله تعود العلاقات لافضل حال وان يكون الاحترام المتبادل بين جماهير الفرق العراقية".

يشار الى ان مباراة فريقي الشرطة واربيل التي جرت على ملعب فرانسو حريري في عاصمة اقليم كوردستان اربيل في الرابع من شهر كانون الأول، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، شهدت أعمال شغب وصدامات وقعت بين جمهور الفريقين.

ويوم الاثنين الماضي أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبات إدارية ومالية بحق الفريقين.

وقررت اللجنة ، حرمان نادي أربيل من اللعب على أرضه لخمس مباريات وبدون جمهور، على أن تكون مباراته المقبلة لبطولة كأس العراق من ضمنها، مضيفة انها وجهت لفت نظر الى النادي بضرورةِ توفير شروطِ الأمن والسلامة داخل الملعب.

كما قررت معاقبة مشجع نادي الشرطةِ (حيدر نادر الساعدي) بالحرمانِ من دخول الملاعب لمدة موسمين، وذلك لتحريضه على افتعالِ المشاجرات، بالإضافة إلى تغريم نادي الشرطة مليون دينار عراقي عن الأضرار التي أحدثها جمهوره في ملعب فرانسو حريري.

كذلك صدر أمر بإيقاف مشرف المباراة (كاروان محمد محمد فرج) من الإشرافِ على المبارياتِ لمدة ثلاثة أدوارٍ ابتداءً من الدور الثالث عشر، مشيرة الى ان القرارات قابلة للاستئناف ضمن المدةِ القانونيّة البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.