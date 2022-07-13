إدارة نفط الوسط تجدد لشهد وشيركو يغادر أسوار أربيل

شفق نيوز/ جددت إدارة نادي نفط الوسط، يوم الأربعاء، تعاقدها مع الجهاز الفني الذي يرأسه عبد الغني شهد لموسم آخر.

وقال رئيس نادي نفط الوسط، ماجد عبد الرضا الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "نفط الوسط بات اسما كبيرا ومؤثرا في الدوري العراقي ويطمح بالمنافسة على اللقب في جميع المواسم، وسنحافظ على مكانة الفريق بين فرق المقدمة".

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي الكويت الكويتي، مع نجم المنتخب العراقي ولاعب أربيل السابق، شيركو كريم، لموسم واحد.

ومثل شيركو كريم فريق نادي أربيل، ولعب بمركز الهجوم وشارك خلال الموسم الكروي الماضي بـ34 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع 9 أهداف.

وكان مدرب المنتخب العراقي السابق، الهولندي ادفوكات، قد ابتكر مركزا جديدا للاعب شيركو، فبعد أن كان يلعب بمركز الهجوم منذ بداية حياته، وضعه بمركز مدافع أيمن والذي أجاد فيه.