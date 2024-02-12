إدارة نفط الوسط تبعد مدربها "المسيء" وتعقد اجتماعاً طارئاً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي نفط الوسط لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع عضو الملاك التدريبي حسن هادي، لإساءته، فيما قررت عقد اجتماع طارئ، للوقوف على تداعيات الموضوع.

وكان هادي، قد نشر مقطع "فيديو" على صفحته الشخصية، تضمن ألفاظاً نابية تخدش الذوق العام وتسيء لكيان نادي نفط الوسط، بحسب بيان صادر عن إدارة النادي، ورد لوكالة شفق نيوز.

وجاء نشر الفديو لعضو الملاك التدريبي لنفط الوسط حسن هادي بعد تعادل فريقه مع مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت أمس الأحد على ملعب أمانة بغداد، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة النادي، فوراً إبعاد حسن هادي، عن الفريق وإنهاء التعاقد معه، كما أعلنت عزمها عقد اجتماع طارئ للوقوف على تداعيات الموضوع والسبب الذي دفع مدرب يحمل شعار النادي، أن يسلك هذا السلوك دون التفكير بعواقبه الوخيمة.

وأعربت الإدارة، عن صدمتها، جراء نشر هذا الفيديو، رغم انه نشر وحذف من حساب المدرب (الشخصي) على منصة الفيسبوك، ومع أنها صفحة شخصية غير معنية بالنادي، إلا أن إدارة النادي، قدمت الاعتذار الشديد للجماهير لما جاء به من تجاوزات تخالف الأفكار والرؤى التي يسعى نفط الوسط لترسيخها في المجتمع الرياضي.

وتابعت إدارة النادي، بحسب البيان: "سيتم استدعاء حسن هادي، والتحقيق معه عن الأسباب التي دفعته لهكذا سلوك"، مؤكدة في الوقت نفسه "التزامها أمام الأسرة الرياضية والجهة الراعية بمسؤولياتها الإدارية في خلق حالة من الانضباط والاحترام في سلوكيات منتسبيها".