إدارة نفط البصرة تعاقب فريقها الكروي بعد الخسارة القاسية امام الكرمة

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي نفط البصرة، يوم الأربعاء، معاقبة فريقها الكروي بعد الخسارة الثقيلة بخماسية نظيفة امام نادي الكرمة في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق.

وقررت الهيئة الإدارية المؤقتة خصم 25% من الراتب الشهري (تشرين الاول) لفريق كرة القدم الأول بعد الخسارة امام نادي الكرمة، وبحالة تكرار النتائج السلبية سيتضاعف مبلغ الخصم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

كما قدمت الهيئة الإدارية المؤقتة اعتذارها للجمهور البصري وأكدت أنها تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى النادي ككل و ستسخر كل مجهوداتها لذلك، وأن العمل التصحيحي يحتاج لوقت وصبر ومجهود.

واكدت الادارة انها ستعمل بمبدأ الثواب والعقاب وتؤكد ان النادي يمثل مؤسسة كبيرة تمثل قلب العراق الاقتصادي وان النتائج يجب أن تليق بهذا الكيان.