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إدارة نادي نفط ميسان تعقد إجتماعاً طارئاً وتقبل استقالة الملاك التدريبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-18T07:39:32+0000
إدارة نادي نفط ميسان تعقد إجتماعاً طارئاً وتقبل استقالة الملاك التدريبي

شفق نيوز/ اجرت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان الرياضي، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة مستقبل الملاك التدريبي للفريق الكروي بقيادة الكابتن ثائر جسام عقب الخسارة امس امام فريق النجف بهدفين دون رد.

وقررت إدارة النادي، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، قبول استقالة الملاك التدريبي التي قدمها الكابتن ثائر جسام بعد المباراة والتي جاءت بعد تدهور نتائج الفريق.

وثمنت الهيئة الإدارية جهود المدرب ثائر جسام والمدربين المساعدين طوال الفترة الماضية.

ويقف فريق نادي نفط ميسان بالمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة .

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