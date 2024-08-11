إدارة نادي كربلاء ترد على حظر الفيفا وتكشف تفاصيل قضية اللاعب البرازيلي

شفق نيوز/ أكدت الهيئة الإدارية لنادي كربلاء، يوم الأحد، أن قرار الحظر الإداري الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم تسجيل اللاعبين يعود إلى قضية اللاعب البرازيلي لاودير دي سلفا.

وأوضحت، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه تم التعاقد معه بعقد ابتدائي، ولكن تم استبعاده لاحقاً لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه.

وفي أعقاب ذلك، قام اللاعب البرازيلي برفع دعوى قضائية ضد إدارة النادي، وتم قبول الدعوى وتوجيه طلب لتسديد مستحقات اللاعب خلال 30 يوماً.

وبحسب البيان، فقد سددت إدارة النادي المبالغ المستحقة بالكامل في فترة 14 يوماً، مع توثيق ذلك بالفيديو من قبل محامي اللاعب، وهو ما تؤكده الكتب الرسمية المرفقة مع هذا التوضيح، والتي تشمل تسليم واستلام المبالغ المالية مع كتاب غلق الدعوى.

ورغم ذلك، تقول إدارة نادي كربلاء، إنها فوجئت بقرار الحظر الإداري المتعلق بنفس القضية، مما دفع الإدارة إلى طلب الاستئناف وتقديم الأدلة والوثائق لإثبات تسديد المستحقات، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية حقوق النادي.

تجدر الإشارة إلى أن "فيفا" قررت حظر تسجيل اللاعبين في خمسة أندية عراقية بسبب قضايا لمستحقات لاعبين سابقين، وهي أندية الشرطة وأربيل والقاسم والحدود وكربلاء، حيث جاء الحظر مؤقتاً لجميع الأندية باستثناء كربلاء، الذي تم حظره من تسجيل اللاعبين لفترتين (موسم كامل).

من جانبه، أشار الأمين المالي لنادي القاسم، وليد كاظم، في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إلى أن الحظر جاء نتيجة لخلل في تسديد عقود لاعبين، مؤكداً أنه لم يتلق بعد أي كتاب رسمي بشأن الحظر، وأن النادي سيتخذ الإجراءات اللازمة لحل أي خلل إذا تم الكشف عنه.