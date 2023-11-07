إدارة نادي أربيل تنفي تصريحات "مختلقة" بشأن الفرق العراقية: ملاعبنا ترحب بالجميع

شفق نيوز/ فنّد رئيس نادي أربيل الرياضي، وليد عارب، يوم الثلاثاء، ما نُسب إليه من تصريح "مختلق" بشأن استضافة الفرق الكروية العراقية على ملعب ناديه، نافياً في الوقت نفسه إطلاق تصريحات من إدارة نادي القوة الجوية ينتقدون بها إدارة "القلعة الصفراء" عقب انتهاء مباراة "الصقور" والاتحاد السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال عارب لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم نشره بأسمي من أنني صرحت بإعادة النظر باستضافة الفرق العراقية على ملعب أربيل بعد لقاء القوة الجوية والاتحاد السعودي، عارٍ عن الصحة تماماً ولم يصدر منيّ هكذا كلام أبداً".

وأضاف "استغرب هذه التصريحات الصادرة من جهات لا تذكر اسمها وهدفها زعزعة العلاقة بين رياضة أربيل وبغداد والمحافظات الأخرى"، مؤكداً "اتصلت بإدارة القوة الجوية ونفوا ما نُسب إليهم من تصريحات تنتقد إدارة نادي أربيل بسبب تجمع المياه في أرضية الملعب".

وبين "نعلم أن ملعب أربيل كان مبتلاً بمياه الأمطار وذلك أثر على أداء لاعبي القوة الجوية والاتحاد السعودي لكن هذا ليس بأيدينا فقد حاولنا قدر المستطاع تجفيف أرضية الملعب وإنجاح اللقاء بعد الأمطار لكن هذا ما تمكنا فعله".

وتابع عارب "علاقتنا تبقى طيبة ومبنية على الأخوة ولا يستطيع أحد إفسادها بتصاريح هدفها خلق فجوة بين الطرفين"، مشدداً على أن "ملاعب أربيل ترحب بأي نشاط خارجي أو محلي لفرقنا الرياضية العراقية كافة، وما صدر من تصريح باسمي لا أساس له والدليل أنني لم أدلي بهكذا تصريح عبر وسائل الإعلام".

ولفت عارب "كنت أول المرحبين بإدارة القوة الجوية التي تربطني بها علاقات وطيدة وكذلك رحبنا بفريق الاتحاد السعودي وقمنا بواجباتنا تجاه الفريقين، ولم ندخر جهداً في إنجاح اللقاء لاسيما أن نجاح اللقاء يصب لصالح العراق".

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد نسبت تصريحات لإدارة نادي القوة الجوية انتقدت فيها إدارة نادي أربيل بسبب سوء أرضية الملعب الذي جرت فيه مباراة القوة الجوية والاتحاد السعودي، كما نسبت أيضاً تصريحاً لإدارة نادي أربيل تدعي فيه أن الأخيرة قالت إنها ستعيد النظر باستضافة الفرق الكروية من خارج إقليم كوردستان.