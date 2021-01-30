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إدارة نادي أربيل تتعاقد مع محترف كرواتي

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-30T06:46:31+0000
إدارة نادي أربيل تتعاقد مع محترف كرواتي

شفق نيوز/ كشفت الهيئة الادارية لنادي اربيل الرياضي يوم السبت عن تعاقدها مع لاعب كرواتي لتمثيل الفريق الكروي للنادي في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال ربين رمزي المنسق الاعلامي لنادي اربيل لوكالة شفق نيوز، ان ادارة نادي اربيل اتفقت رسميا مع اللاعب الكرواتي "ايفور فايترز"، وهو لاعب في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية .

واضاف قائلا: سبق ان احترف اللاعب ايفور في اندية دول مختلفة  للعب مثل ( كرواتيا، هنغاريا، البوسنه، البانيا، اليونان، الامارات، أوزبكستان، ايران).

واشار رمزي الى ان اللاعب الكرواتي سيصل خلال الايام القليلة المقبلة الى مدينة اربيل للانضمام لصفوف فريق النادي.

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