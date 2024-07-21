إدارة نادي دهوك تمنع الإعلام من التواصل مع لاعبيها في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي دهوك عن منع وسائل الإعلام والزيارات الخاصة من زيارة مقر إقامة الفريق وأماكن تدريباته في العاصمة بغداد.

وأوضح مدير الفريق جاسم محمد حاجي لوكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يهدف إلى حماية الفريق من الضغوطات قبل مباراته الحاسمة ضد فريق النجف في "البلي أوف" يوم 24 من الشهر الجاري، والتي ستحدد الفريق الذي سيمثل أندية العراق في بطولة الخليج للأندية.

وأشار إلى أن إدارة النادي تدعو وسائل الإعلام للتواصل مع مدير الفريق (جاسم حاجي) أو مشرف الفريق (خالد مشير)، للحصول على أي استفسارات متعلقة بفريق دهوك واستعداداته.

وأضاف أن الفريق يواجه تحدياً كبيراً، وأن بعض الأشخاص قد يسعون للقاء اللاعبين لإقناعهم بالانضمام إلى فرق أخرى، خاصة في ظل بحث الفرق حالياً عن لاعبين، ولذا، فإن النادي لا يرغب في تشتيت أفكار اللاعبين قبل المباراة الحاسمة.

يُذكر أن فريق النجف تأهل لملاقاة دهوك، بينما اعتبر اتحاد الكرة العراقي نادي دهوك فائزاً على الزوراء 3-0 بسبب عدم حضور الأخير لمباراة "البلي أوف".