إدارة نادي النجف ترفض استقالة عبد الغني شهد

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي النجف، اليوم الجمعة، تمسكها بخدمات الكابتن عبد الغني شهد حتى وان قدم اعتذاره.

وقال علي هاشم عضو ادارة النجف لشفق نيوز، ان الادارة متمسكة بخدمات شهد، مبينا أنه باقٍ على رأس الهرم التدريبي.

واشار الى ان غني من التدريبيين الجيدين الذي لديه القدرة على قيادة أي فريق، لافتا ان اي فريق يتعرض لنتائج غير مرضية، وهذا ليس معناه ان الادارة تفرط بمدربها حتى ان قدم المدرب اعتذاره .

وكان المدرب غني شهد قدم استقالته أمس من تدريب نادي النجف.

وكان فريق نادي النجف قد خسر على ملعبه أمام ضيفه اربيل أمس بنتيجة 3-2.