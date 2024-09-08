إدارة نادي الطلبة تعاقب لاعبيها "المتمردين": خصم 20% من قيمة العقد

شفق نيوز/ عاقبت إدارة نادي الطلبة الناشط في دوري نجوم العراق، لاعبي فريقها الكروي"المتمردين" على الالتحاق بمعسكر تدريبي كان المزمع إقامته في تركيا.

ويطالب لاعبو نادي الطلبة بتسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ الموسم الماضي.

وذكر بيان للنادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيئة الإدارية لنادي الطلبة قررت فرض عقوبة خصم 20% من قيمة العقد الكلي للاعبين الذين تخلفوا عن الالتحاق بمعسكر الفريق في تركيا.

وأضاف؛ أنه سوف يتم إبعاد ومحاسبة اي فرد يثبت قيامه بتحريض باقي اللاعبين على عدم الالتحاق بالمعسكر التدريبي والذي ألغي بسبب تمرد عدد من اللاعبين وامتناعهم عن الالتحاق بالفريق.

وبيّن؛ أن الإدارة كانت ومازالت جادة في توفير أفضل الوسائل المساعدة للارتقاء بأداء النادي من خلال تعاقدها مع كادر تدريبي متمرس والتعاقد مع عدد من اللاعبين وبدليل توفير معسكر تدريبي يليق باسم النادي وقيمته الفنية عالية جدا.

ووفقا للبيان؛ أكدت الإدارة على دعمها للاعبين جميعا وتسعى جاهدة من اجل حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية كونها حقوق لا يمكن التغافل عنها ولم تدخر جهدا في تحقيق ذلك ولن تبخس حق اللاعبين حتى ممن كانت لهم حقوق سابقة بذمة النادي والإدارة الحالية غير مسؤولة عنها لكنها سعت لتسويتها وتسديد كافة المستحقات.

واشار إلى أن الإدارة ستقوم بتنظيم الدخول اليومي لجماهير النادي الوفية الى التدريبات خصوصا بعد اكتمال صفوف الفريق من اجل مؤازرته ورفع معنوياته تحضيرا للموسم المقبل.