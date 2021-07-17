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إدارة نادي الزوراء تطمح للفوز بكأس العراق للمرة 17

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-17T10:50:47+0000
إدارة نادي الزوراء تطمح للفوز بكأس العراق للمرة 17

شفق نيوز/ رجح مدير فريق نادي الزوراء لكرة القدم، كريم رزاق، يوم السبت، عدم مشاركة حارس المرمى جلال حسن، ومدافع الفريق المحترف الموريتاني الحسن حويبيب، في لقاء ختام بطولة كأس العراق امام القوة الجوية، بسبب الإصابة.

وقال رزاق لوكالة شفق نيوز، ان "اللاعبين جلال حسن والحسن حويبيب اصيبا بالركبة معاً في لقاء الزوراء امام نفط ميسان، ونترقب تقرير الطبيب للسماح لهما بالمشاركة من عدمه في ختام مباراة ختام بطولة كأس العراق".

واضاف انهما "كانا قد اجريا تمارين تأهيل منفردة واليوم سينضمان للتدريبات الجماعية وسيتم التأكد من جاهزيتهما"، مشيرا الى ان "ادارة النادي حصلت على مبلغ بسيط خصص للفريق وتم تسليمه كدفعة واحدة للاعبين وسيكون جانباً معنوياً قبل المباراة".

ولفت رزاق الى ان "الكادر الفني تركوا الجانب المادي في الوقت الحالي وهمهم الوحيد هو لقاء يوم الاثنين والحصول على كأس العراق".

وتابع ان "ثقة الادارة كبيرة باللاعبين رغم الكبوات التي تعرض لها فريق الزوراء في منافسات الدوري الممتاز وكان اخرها خسارتنا غير المتوقعة امام الكرخ، لكن هدف الجميع في نادي الزوراء هو التتويج للمرة 17 ببطولة الكأس لنكون اعلى فريق حاصل على لقب بطولات الكأس".

وختم رزاق بالقول ان "فريق الزوراء عندما يلعب الكلاسيكو تراه مختلفاً حينما يلعب امام الكرخ او اي فريق اخر مع احترامنا للفرق الاخرى".

ويلتقي فريقا الزوراء والقوة الجوية يوم الاثنين المقبل على ملعب الشعب الدولي بحضور جماهيري لاول مرة بعد تفشي فيروس كورونا.

 

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