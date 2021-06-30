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إدارة نادي الجنسية ترد على أنباء "بيع" مباراتها امام نوروز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-30T15:00:11+0000
إدارة نادي الجنسية ترد على أنباء "بيع" مباراتها امام نوروز

شفق نيوز/ ردت إدارة نادي الجنسية الرياضي، يوم الأربعاء، على أنباء بيع مباراتها أمام نادي نوروز.

وأعلنت الهيئة الادارية لنادي الجنسية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "استغرابها واستنكارها الانباء التي تحدثت عن اتفاق اداري النادي مع ادارة نادي نوروز على خسارة الفريق في مباراته المقبلة المقرر اقامتها في الجولة الاخيرة لحساب مباريات دوري الدرجة الاولى".

وأكدت الهيئة انها "على مسافة واحدة من جميع الاندية ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان نتفق مع احدها لخسارة نادينا كوننا نرتبط بمؤسسة وزارة الداخلية ولا يمكن ان نحيد عن الخط الذي تلتزم به ولا يمكن ان نكون خارج سياق المؤسسة".

وقالت الادارة إنها "منحت الجهاز الفني لفريقها الكروي بخوض المباراة الاخيرة كأي مباراة اخرى في الدوري الممتاز فضلا عن ان الفوز فيها يحسن من موقعنا في ترتيب الدوري فرق دوري الدرجة الاولى النهائي وهذا ما نبتغيه".

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