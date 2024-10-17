إدارة فلاح حسن ترفض إخلاء نادي الزوراء للهيئة الجديدة وتتوعد بـ"تدويل" القضية

شفق نيوز/ كشف عضو الهيئة المؤقتة الجديدة لإدارة نادي الزوراء الرياضي، غيث عبد الغني، يوم الخميس، عن رفض الإدارة المنحلة بقيادة فلاح حسن إخلاء النادي، فيما توعدت الأخيرة برفع القضية إلى محكمة دولية.

وقال عبد الغني لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء الكابتن فلاح حسن يرفض إخلاء النادي وتسليمه لنا على الرغم من مصادقة مركز التسوية والتحكيم على حلّ الهيئة الإدارية السابقة".

‏وأضاف "الهيئة المؤقتة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية العراقية تستغرب تمسك فلاح حسن بمقر النادي رغم مصادقة مركز التسوية والتحكيم على حلّ الهيئة السابقة وتسليم النادي للهيئة المؤقتة".

‏وأشار إلى أن "هناك عدة إجراءات قانونية بدأنا بها كهيئة مؤقتة تخص تنفيذ القرار وإخراج الإدارة المنحلة من المقر وحالياً ماضون بها وفق السياقات المتبعة لتنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم".

بدوره أكد رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء محمد مثنى، لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد مصادقة مركز التسوية والتحكيم الرياضي على قرار حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وتعيين هيئة مؤقتة بادرنا بالاتصال بالكابتن فلاح حسن لغرض تسليم واستلام النادي بشكل حضاري، لكن فلاح حسن رفض تسليم النادي وبدون أي مبرر قانوني مما يشكل سابقة خطيرة في تجاوز قرارات القانون والقضاء العراقي".

من جانبه، أوضح عضو الهيئة الإدارية المنحلة عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب رفضنا مغادرة النادي وتسليمه للهيئة المؤقتة هو لأننا نتبع القانون العراقي، إذ يجب على مركز التسوية والتحكيم أن يبعث كتاباً للتنفيذ العدلي حتى يكتسب القرار الدرجة القطعية على أن يتحقق التنفيذ بعد 21 يوماً، لكن أي كتاب لم يصلنا من التنفيذ لغاية الآن".

وتابع "قررنا اللجوء إلى محكمة كاس الدولية لكن قبل الذهاب إليها سيكون لنا لقاء مصيري أخير مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لطرح قضيتنا ونيتنا بالذهاب لمحكمة الكاس بعد الغبن الذي لحق بنا".

وبين أن "الغرض من محاولتنا الأخيرة بالذهاب إلى السوداني حتى لا يعتبوا علينا البعض في حال تدويل القضية"، مضيفاً "الزوراء نادٍ كبير ومرتبط بوزارة النقل وهو ملك الجمهور وكان يجب احترام قرارنا بتحديدنا موعد لإجراء انتخابات ولا يجب تجاهلنا لاسيما أننا ملتزمون بالقوانين المتبعة في بلدنا".