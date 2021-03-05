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إدارة زاخو تهدد التطبيعية بسبب مهاوي

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-05T10:40:49+0000
إدارة زاخو تهدد التطبيعية بسبب مهاوي

شفق نيوز/ هددت إدارة نادي زاخو، يوم الجمعة، باللجوء إلى المحاكم الداخلية والخارجية، في حال إشراك لاعب الشرطة علاء مهاوي في مباراة اليوم، أمام زاخو ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز.

وقال شيفان عبدي، الأمين المالي ومشرف فريق زاخو، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي سترفع شكوى ضد لجنة الانضباط في تطبيعية اتحاد الكرة في حال اشراك اللاعب المذكور بمباراته أمام زاخو المقررة اليوم الجمعة في ملعب الشعب الدولي بتمام الساعة الرابعة عصرا".

وأضاف عبدي، أن التطبيعية أصدرت قرارا في وقت سابق بعقوبة اللاعب مهاوي بحرمانه ثلاث مباريات وغرامة مالية لقيامه بضرب لاعب الصناعات بتعمد وبشكل مشين حسب وصف عقوبة التطبيعية وبدون استئناف القرار، لكننا تفاجأنا اليوم بإلغاء القرار والإبقاء على العقوبة المالية فقط، ليكون أحد لاعبي الشرطة ضد زاخو".

 

 

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