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إدارة زاخو تسمي عبد الوهاب ابو الهيل مدربا لفريقها الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-21T12:45:43+0000
إدارة زاخو تسمي عبد الوهاب ابو الهيل مدربا لفريقها الكروي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو الرياضي، يوم الأربعاء، عن تعاقدها مع مدرباً جديداً لفريق كرة القدم خلفاً للمدرب سامي بحت.

وقال امين سر النادي ادريس كوجر، لوكالة شفق نيوز، ان ادارة النادي تعاقدت رسميا مع المدرب عبد الوهاب ابو الهيل  لقيادة كرة زاخو لما تبقى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

واشار الى ان الادارة درست السير الذاتية لعدد من المدربين ووقع الاختيار على ابو الهيل كونه يعد من المدربين البارزين الذي احترف بعدد من الدول وكان اخرها مع الانصار اللبناني.

واضاف كوجر ان المدرب ابو الهيل سيبدأ بمهمته وسيجري خلال اليومين المقبلين اول وحدة تدريبية للفريق استعدادا للجولة 29.

وكانت ادارة زاخو قد فسخت عقدها مع المدرب سامي بحت بالتراضي بعد الخسارة امام فريق نفط البصرة في الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز.

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