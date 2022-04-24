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إدارة زاخو ترفض استدعاء الاتحاد العراقي: غير ملزمين بالاستجواب

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-24T08:11:59+0000
إدارة زاخو ترفض استدعاء الاتحاد العراقي: غير ملزمين بالاستجواب

شفق نيوز/ ابدت ادارة نادي زاخو، يوم الأحد، استغرابها بشأن قرار الاتحاد العراقي المركزي بإستدعائها لمقره ببغداد لتسوية أزمة المستحقات المتأخرة الخاصة بمجموعة من المدربين الذين تقدموا بشكاوى ضد النادي.

وقال عمار فرهاد امين سر النادي لوكالة شفق نيوز، إن "النادي غير ملزم بالحضور"، موضحاً انه "ليس من حق مدربي زاخو تقديم شكاواهم على النادي باتحاد الكرة كون المدربين المشتكين قادوا الفريق بالدوري الكوردستاني وليس بالدوري العراقي".

واشار الى ان "اتحاد اقليم كوردستان لاعلاقة له بالاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم".

وبين امين ان "كشوفات المدربين المشتكين غير موجودة في الاتحاد العراقي لكرة القدم بل موجودة في الاتحاد الكوردستاني".

يذكر ان الاتحاد الدولي قد عاقب فريق نادي الطلبة لعدم تسديد مستحقات محترف برازيلي.

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