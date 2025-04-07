إدارة ريال مدريد تحسم مصير أنشيلوتي

شفق نيوز/ كشف الصحفي الإسباني، خواكين ماروتو، يوم الاثنين، أن إدارة ريال مدريد حسمت مصير مدرب فريقها كارلو أنشيلوتي، وقررت إنهاء التعاقد معه في فصل الصيف المقبل بغض النظر عن النتائج التي سيحققها.

وشن ماروتو في برنامج "كروسيل ديبورتيفو" على قناة "سير"، هجوماً مباشراً على أنشيلوتي، واتهمه بفقدان السيطرة على الفريق. وقال "مطلوب من المدرب أن يكون فريقه مستعداً للفوز بجميع البطولات، لا أن يغادر المنافسات في شباط/ فبراير الماضي".

وأشار إلى سلسلة من القرارات الفنية التي وصفها بالخاطئة، مؤكداً "لقد تلقينا ثمانية أهداف في البرنابيو، وهذه مسؤولية المدرب وحده".

وانتقد خيارات أنشيلوتي في التشكيلة والتبديلات، متسائلاً عن سبب استبعاد أسينسيو، وتثبيت تشواميني كمحور دفاعي، وتأخير دخول إندريك حتى الدقائق الأخيرة، ومنح ركلات الجزاء للاعبين غير مبابي رغم منافسته على لقب الهداف.

ماروتو كشف أن إدارة ريال مدريد لن تتخذ قراراً بتغيير المدرب في شهر نيسان/ أبريل الجاري، لكنها حسمت مستقبل أنشيلوتي بالفعل.

وقال "لن يستمر بعد الصيف، حتى لو فاز بكل البطولات. الرجل منهك، وهذا واضح في قراراته وتعابير وجهه".

ورغم أن أنشيلوتي يمتلك سجلاً قوياً مع الفريق، إلا أن التوجه العام داخل النادي يشير إلى أن مرحلة المدرب الإيطالي تقترب من نهايتها.