إدارة أربيل: لم نتسلم ميزانيتنا حتى الآن وحكومة الإقليم وعدتنا بالصرف قريباً

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي أربيل الرياضي، يوم الأحد، أن تأخر صرف مستحقات لاعبي فريقها الكروي سببه عدم صرف حكومة إقليم كوردستان الميزانية المالية للنادي لغاية الآن.

وقال عضو إدارة النادي، ومشرف الفريق الكروي، محمد خوشناو، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم وعدت بصرف الميزانية وفي ضوء ذلك سنتمكن من صرف مستحقات اللاعبين خلال المدة القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن "عدم استلام اللاعبين لمستحقاتهم أنعكس سلباً على النتائج التي خرج بها فريق أربيل في دوري المحترفين وكان آخرها خسارتنا أمام زاخو أمس السبت 0-2 في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق".

ونفى خوشناو الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول إضراب لاعبي أربيل عن أداء التدريبات، موضحاً أن "الفريق أساساً في إجازة اليوم للاستشفاء بعد خوضه أمس مباراة قوية أمام زاخو يوم غد في الساعة السابعة مساء سيستأنف تدريباته".

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن لاعبي أربيل يضربون عن التدريب ويهددون بالتصعيد بسبب مستحقاتهم المالية.