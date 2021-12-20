إدارة أربيل تقدم اعتذاراً رسمياً للشعب العراقي ونادي الشرطة

شفق نيوز/ استقبلت ادارة نادي الشرطة، يوم الاثنين، إدارة نادي اربيل في بغداد وتم تقديم الاعتذار الرسمي لإدارة الشرطة لما قام به البعض القليل من جمهور اربيل خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

وقدمت ادارة اربيل اعتذارها للشعب العراقي وادارة الشرطة رافضة في الوقت نفسه تمزيق علم العراق الذي يعتبر علم كل العراقيين.

وقال وليد عارب رئيس نادي اربيل لوكالة شفق نيوز، "جئنا الى بغداد لاعادة العلاقات الطيبة بين الناديين بعد التوتر الجماهيري وما حدث في لقاء اربيل والشرطة ببطولة كأس العراق من قبل بعض المحسوبين على جمهور اربيل".

واضاف، "نحن هنا في بغداد نعتذر لما بدر من قبل القلة القليلة جدا من الجمهور ونرجو قبول اعتذارنا".

وختم عارب بالقول، "نحن اخوة وتربطنا اواصر طيبة ونسعى لتوطيد العلاقة الاخوية وعدم الانجرار وراء مايشتتنا".

يشار الى ان مباراة فريقي الشرطة واربيل التي جرت على ملعب فرانسو حرير في عاصمة اقليم كوردستان اربيل في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، شهدت اعمال شغب وصدامات وقعت بين جمهور الفريقين.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف لتذهب إلى ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح فريق نادي اربيل بنتيجة 4-3، ليتأهل فريق أربيل إلى ربع نهائي بطولة كأس العراق.