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إدارة أربيل تعين مدربين مساعدين لفريقها الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-16T15:59:32+0000
إدارة أربيل تعين مدربين مساعدين لفريقها الكروي

شفق نيوز / عينت الهيئة الإدارية لنادي أربيل، يوم الأحد، المدربين أحمد شكور مساعداً لمدرب الفريق المشارك في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ودیدار حامد مدربا لحراس المرمي لنهاية الموسم الحالي.

وأوضح ربين رمزي، المنسق الإعلامي لنادي أربيل، لوكالة شفق نيوز، أن "تسمية هذين المدربين المساعدين جاءت بعد قرار استقالة المدربين المساعدين أسامة علي ونوري عبد زيد، من تدريب فريق نادي أربيل لكرة القدم لأسباب خاصة".

وكان المدرب الأول لؤي صلاح، قد قدم استقالته من تدريب النادي على خلفية أحداث مباراة أربيل والشرطة وما قام به من تصرف خاطىء تجاه الحكم المساعد للمباراة، لتتم فيما بعد تسمية المدرب طه قادر مدربا أول مؤقت.

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