إدارة أربيل تجدد ثقتها بفهد وتمنحه صلاحيات التعاقد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تمسكها بمدرب فريقها الكروي رغم النتائج غير المرضية، ومنحه الصلاحيات للتعاقد مع لاعبين جدد .

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي عقدت اجتماعا استثنائيا لوضع الحلول المناسبة للنتائج غير الملبية للطموح في الدوري العراقي الممتاز التي خرج بها الفريق في الأدوار السابقة.

واضاف ان الادارة جددت ثقتها بمدرب الفريق غازي فهد وملاكه الفني المساعد بغية الاستمرار في قيادة كرة نادي اربيل في الدوري العراقي الممتاز، موضحا أن الادارة منحت الصلاحيات للمدرب لانتقاء لاعبين جدد خلال الانتقالات، وإبعاد اللاعبين الذين لم يقتنع بمستوياتهم .

ويحتل فريق نادي اربيل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة وذلك بعد انتهاء الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز.