إدارة أربيل الجديدة تعقد أول اجتماع لها وحكومة المحافظة تطلق مخصصات النادي

شفق نيوز/ عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لنادي أربيل، يوم الأربعاء، أول اجتماع لها برئاسة الرئيس الجديد مؤيد مغديد لمناقشة واقع النادي بعد الفراغ الإداري الذي شهده مؤخراً، فيما أعلنت الحكومة المحلية في أربيل عن إطلاق التخصيصات المالية للنادي.

وقال الإعلامي محمد كاريزي لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع يعد الأول للادارة الجديدة والهدف منه ترميم النادي بعد الفراغ الاداري الذي انعكس سلبا على نتائج فريق الكرة في دوري نجوم العراق مما جعله في مركز متأخر في ترتيب الفرق".

واضاف ان "الادارة اكدت بان حكومة اربيل اطلقت التخصيص المالي للنادي وسيتم استغلاله لخدمة النادي وتطوير فرقه سيما فريق كرة القدم الذي تراجعت نتائجه هذا الموسم بشكل كبير".

واوضح ان "ادارة النادي دخلت بمفاوضات مع المدرب المقال حيدر عبد الامير لإعادته لقيادة فريق كرة النادي مجددا، وسيتم تسديد رواتبه لشهرين وتوفير كل المتطلبات له لنجاح الفريق".

وبين ان الادارة "قررت أيضاً خلال اجتماع اليوم تسديد رواتب ومستحقات اللاعبين المتبقية بذمة النادي لثلاثة أشهر، كما ستعيد الروح الى النادي بكل ألعابه الرياضية".

وكانت محافظة اربيل قررت اعفاء الادارة السابقة بالكامل وتشكيل هيئة إدارية جديدة لقيادة النادي يستمر عملها عام ونصف بقيادة الرئيس الجديد مؤيد مغديد.