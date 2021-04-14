إدارة دهوك تتعاقد مع مدرب جديد لبلوغ "الممتاز"

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي دهوك، الأربعاء، مع المدرب عادل ناصر القادم من البصرة لقيادة فريقها الكروي خلال المرحلة المقبلة.

وقال هفال بريفكاني عضو المكتب الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة تعاقدت مع المدرب عادل ناصر بعد فسخ عقده مع نادي الميناء، لقيادة كرة دهوك في مرحلته المهمة".

وأضاف أن "هدفنا هو صعود الفريق للدوري الممتاز"، مبينا ان "الادارة كانت قد تعاقدت ايضاً مع لاعبين على مستوى عال، والآن مع مدرب كبير مثل المدرب عادل ناصر من اجل تحقيق طموحنا والتاهل للدوري الممتاز".

واشار بريفكاني الى ان "المدرب عادل سيصل الى دهوك الجمعة المقبل وسيتسلم مهمته مباشرةً"، لافتاً ان "الادارة ستهيء له مباريات تجريبية ليقف على مستوى اللاعبين والتعرف على امكانياتهم".

وتابع أنه "لم يتبقى شيء على منافسات الفرق المؤهلة للدوري الممتاز، مبينا انها "ستنطلق في الاول من شهر ايار المقبل بمشاركة اربعة عشر فريقاً قسمت على مجموعتين، ونامل ان يكون دهوك الفريق الذي سيصل لمصاف فرق الدوري الممتاز".