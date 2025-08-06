إدارة الگرمة تجدد عقدها مع المدرب أحمد خلف

شفق نيوز- الأنبار

جددت إدارة نادي الگرمة الرياضي، يوم الأربعاء، عقدها مع مدرب فريقها الكروي أحمد خلف، لقيادته في الموسم 2025-2026 من دوري نجوم العراق.

وسيبدأ المدرب أحمد خلف التدريبات مع الفريق الأسبوع المقبل بعد أن تم اختيار أسماء جديدة للاعبين وتجديد عقود آخرين لموسم آخر.

وكان فريق الگرمة بقيادة أحمد خلف، قد أحرز المركز الثامن برصيد 56 نقطة في الموسم الماضي لدوري نجوم العراق.

يشار إلى أن نادي الگرمة أبرم عدة صفقات "مدوية" في مقدمتها المهاجم الدولي أيمن حسين نجم منتخب العراق، إلى جانب الأردني علي علوان مهاجم سيلانجور الماليزي، ومواطنه إبراهيم سعادة لاعب وسط المحرق البحريني، مع كرار أمير مدافع الطلبة، وأحمد حسن ظهير أيسر النجف، وهلو فائق ظهير أيمن أربيل، وأموري فيصل لاعب وسط الكهرباء، وعلي محسن مدافع الزوراء.