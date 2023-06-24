إدارة "النوارس": لاعبان فقط سيغيبان عن الكلاسيكو و جاهزون لإسعاد الأمة الزورائية

شفق نيوز/ نفت ادارة نادي الزوراء، اليوم السبت، غياب 5 لاعبين من فريقها في مواجهة القوة الجوية في لقاء "الكلاسيكو" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز، مؤكدةً أن فريقها جاهز للقاء باستثناء لاعبين فقط .

وتقام مباراة الفريقين هذا اليوم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وقال عضو ادارة نادي الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق في حديث لوكالة شفق نيوز إن "فريق الزوراء جاهز للقاء الجوية اليوم ويسعى لكسب النقاط الثلاث، وإسعاد الأمة الزورائية"، مبيناً أنه "لا صحة للأنباء التي تداولتها مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن غياب خمسة لاعبين عن لقاء اليوم في (كلاسيكو) الزوراء والقوة الجوية".

واكد عبد الرزاق ان "الغيابات ستشمل لاعبين فقط وهما علاء عباس بسبب إصابته بعضلة الفخذ في مباراتنا الودية مع نادي النفط، والمحترف الأُردني ابراهيم سعادة لإصابته بالفخذ في معسكر المنتخب الاردني بالنمسا".

وأوضح أنه "بالرغم من أهمية اللاعبين الا ان ثقتنا كبيرة باللاعبين الباقين ونأمل ان تكون المباراة قمة حقيقية يقدم من خلالها الفريقان مستوى يعكس صورة جيدة عن قمة الدوري الممتاز".

ويحتل القوة الجوية بعد انتهاء الجولة الـ 32 المركز الثاني برصيد 65 نقطة بينما يأتي الزوراء ثالثا برصيد 57 نقطة .