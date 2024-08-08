إدارة النفط تقدم مدربها الجديد لقيادة فريقها في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ قدمت إدارة نادي النفط الرياضي، يوم الخميس، مدربها الجديد عادل نعمة بشكل رسمي لقيادة فريقها الكروي للموسم المقبل من دوري نجوم العراق 2024-2025.

وقال مشرف الفريق مشتاق كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب عادل نعمة سيتسلم مهمته مباشرة في قيادة الفريق وستوفر له إدارة النادي كل متطلبات النجاح لقيادة الفريق لنتائج جيدة".

‏وأشار إلى أن "عادل نعمة يعد من المدربين الأكفاء الذين قدموا الكثير للكرة العراقية ولأندية عراقية مدرباً ولاعباً وننتظر منه أن يحقق النجاح مع نادي النفط في دوري نجوم الكرة الموسم المقبل".

يذكر أن عادل نعمة لم يجدد عقده مع فريق الحدود الذي واكبه منذ سنوات طويلة وحقق معه نتائج جيدة كان آخرها في الموسم الماضي حيث حصل على المركز التاسع برصيد 50 نقطة.