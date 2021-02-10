إدارة النفط ترفض طلب محمد داوود بخوض مباراة وداعية

شفق نيوز/ رفضت ادارة نادي النفط، طلب اللاعب محمد داوود برغبته تمثيل النفط في لقاء اليوم الأربعاء امام الكهرباء ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري لممتاز.

وقال امين سر النادي مشتاق كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة ترفض طلب محمد داوود بتمثيل الفريق بمباراة وداعية اليوم امام الكهرباء على ملعب التاجي بعد الاتفاق على انتقاله لفريق الشرطة".

واضاف ان "ادارة النادي لديها عتب على محمد داوود بعد تركه النادي بهذه الطريقة غير المقبولة، ومع هذا تتمنى له النجاح بمشواره المقبل".

وكان نادي الشرطة حصل على خدمات اللاعب محمد داوود لتمثيل الفريق بعد خلافات مطولة هدد فيها اللاعب بالاعتزال مالم ينتقل الى الشرطة، الا ان الادارتين توصلتا إلى اتفاق مما حدى بداوود العدول عن قراره وعودته لممارسة الكرة عبر بوابة نادي الشرطة.