سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إدارة النفط ترفض طلب محمد داوود بخوض مباراة وداعية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-10T08:52:22+0000
إدارة النفط ترفض طلب محمد داوود بخوض مباراة وداعية

شفق نيوز/ رفضت ادارة نادي النفط، طلب اللاعب محمد داوود برغبته تمثيل النفط في لقاء اليوم الأربعاء امام الكهرباء ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري لممتاز.

وقال امين سر النادي مشتاق كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة ترفض طلب محمد داوود بتمثيل الفريق بمباراة وداعية اليوم امام الكهرباء على ملعب التاجي بعد الاتفاق على انتقاله لفريق الشرطة".

واضاف ان "ادارة النادي لديها عتب على محمد داوود بعد تركه النادي بهذه الطريقة غير المقبولة، ومع هذا تتمنى له النجاح بمشواره المقبل".

وكان نادي الشرطة حصل على خدمات اللاعب محمد داوود لتمثيل الفريق بعد خلافات مطولة هدد فيها اللاعب بالاعتزال مالم ينتقل الى الشرطة، الا ان الادارتين توصلتا إلى اتفاق مما حدى بداوود العدول عن قراره وعودته لممارسة الكرة عبر بوابة نادي الشرطة.

related

محمد داود يعلن اعتزاله كرة القدم

Date: 2021-02-08 08:19:28
محمد داود يعلن اعتزاله كرة القدم

الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

Date: 2021-02-04 10:42:29
الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

Date: 2021-02-07 15:50:56
النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

فرق نادي النفط مهددة بترك الدوري الممتاز بسبب الرواتب

Date: 2020-11-16 08:51:17
فرق نادي النفط مهددة بترك الدوري الممتاز بسبب الرواتب

كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

Date: 2021-01-23 07:53:53
كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

Date: 2020-11-22 14:06:55
زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

نادي النفط "منزعج" من موقف لاعبه محمد داود ويهدد بعقوبات صارمة

Date: 2021-02-07 20:44:00
نادي النفط "منزعج" من موقف لاعبه محمد داود ويهدد بعقوبات صارمة

النفط يكرم السماوة بثلاثية موسى عدنان

Date: 2020-12-13 14:18:27
النفط يكرم السماوة بثلاثية موسى عدنان