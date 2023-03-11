إدارة النجف تكشف أسباب فشل إجراء انتخابات النادي

شفق نيوز / كشفت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، يوم السبت، أسباب فشل انتخابات النادي المقررة كل أربع سنوات لانتخاب مجلس إدارة جديد رغم تواجد اللجنة الانتخابية وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من أعضاء الهيئة العامة للنادي.

وقال عضو الهيئة الإدارية، علي هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب تأجيل الانتخابات هو لعدم اكتمال النصاب القانوني"، موضحاً أن "عدم الحضور واكتمال النصاب كانت لأسباب كثيرة منها عدم القناعة بانتخابات النادي وكذلك منع بعض الأعضاء من الدخول للإدلاء بأصواتهم من قبل عدد من الجمهور النجفي الذين يرون أن ذلك أفضل لتغيير الإدارة".

وأضاف هاشم، أن "عدد أعضاء الهيئة العامة هو 470 عضواً، أما الحضور كان 186 عضواً فقط، لذلك لم يكتمل النصاب"، مشيراً إلى أن "الموعد الجديد سيكون خلال اليومين المقبلين بغية إقامة الانتخابات وفق قانون الأندية بإشراف اللجنة الانتخابية المكلفة بالمهمة".

ويحتل نادي النجف لكرة القدم، بعد انتهاء المرحلة الأولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز، المركز الثامن برصيد 27 نقطة.