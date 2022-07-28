إدارة الميناء لاتحاد الكرة: أين سنلعب الموسم المقبل

شق نيوز / وصفت إدارة نادي الميناء، اليوم الخميس، وضع فريقها بـ"المحير" لعدم حسم اتحاد الكرة قرار مشاركته في الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى حتى الأن، وربط الأمر بموضوع التراخيص الأسيوية، فيما بينت أن مدربين ولاعبين رفضوا الانضمام للفريق لعدم معرفته بمصيره في الموسم المقبل.

وقال عضو ادارة الهيئة المؤقتة لنادي الميناء، مشرف الفريق علي فاضل لوكالة شفق نيوز ، إن "الاتحاد جعلنا في زاوية ضيقة وفي حيرة من أمرنا لأننا نجهل لحد الأن في أي درجة في الدوري سنلعب ضمن فرق دوري الدرجة الاولى ام الممتاز".

وأضاف فاضل أن "الاتحاد أكد للفرق بانه في حال لم يكمل أي نادٍ معايير التراخيص الآسيوية فلن يلعب في الدوري الممتاز وهذا ما يولد ارباكاً وعدم استقرار إذ لا نعلم إن كانت هناك فرق تلعب في الممتاز ستكمل التراخيص ام لا وهل سنكون بديلا لها أم لا".

وأوضح مشرف الفريق أن "ادارتنا فاتحت مدربين ولاعبين للانضمام لفريقنا لكنهم رفضوا بسبب عدم معرفتهم بوجهة الفريق هل سيلعب في الدرجة الممتازة أم الأولى"، مبينا أنهم "لن يجازفوا بالتعاقد معنا ظناً منهم ان الميناء سيلعب الموسم المقبل في مصاف فرق الدرجة الاولى، ولكن ان لم تكمل اندية في الدوري الممتاز تراخيصها سنحل محلها وهذا ما ولد ضغطاً وارباكاً علينا كإدارة لا يعلم بها الا الله".

وأشار فاضل إلى أن "الادارة ومع كل هذه الضغوطات فأنها تعمل على انجاز معايير التراخيص التي اكملتها تقريباً ليكون النادي جاهزاً في كلا الحالتين"، مبيناً أن "وضع النادي سيبقى غير مستقر ولا نعرف مصيرنا بسبب القرارات الخجولة غير الواضحة لاتحاد الكرة العراقي والتي وضعتنا في زاوية ضيقة سيما وأن النظام يغلق منتصف الشهر المقبل.

وكان الميناء حل بالمركز التاسع عشر في منافسات الدوري الممتاز الأخير ليكون خارج حسابات فرق الدوري الممتاز ولا يخدمه في العودة إلى دوري الأضواء إلا أن عدم اكمال عدد من الاندية الممتازة لنظام التراخيص الاسيوية، وذلك بعد إلزام اتحاد الكرة اندية الدوري الممتاز بإكمال المعايير الاسيوية، مبيناً أن في حال عدم امتلاكها للمعايير المطلوبة فلا يحق لها المشاركة ويحق لنادٍ آخر في الترتيب الاخير ان يحل محلها في حال امتلاك النادي للمعايير الآسيوية.