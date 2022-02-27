إدارة الميناء تقيل المدرب أمين فيليب وتسمي احمد رحيم لقيادة فريق النادي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء الرياضي، يوم الاحد، عن فسخ عقد المدرب أمين فيليب بسبب النتائج المخيبة للآمال لفريقها الكروي، واختارت المدرب احمد رحيم لقيادة الفريق فيما تبقى له من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال المنسق الاعلامي للنادي حيدر الحمود، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة النادي فسخت عقدها مع المدرب امين فيليب بعد النتائج غير المرضية التي خرج بها الفريق، وتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي".

واضاف ان "المدرب احمد رحيم سيقود الفريق بدءً من عصر اليوم بأول وحدة تدريبية وسيقود الفريق في لقائه المقبل".

وأوضح الحمود، أن "أول مهمة للمدرب احمد رحيم بقيادته الميناء ستكون مباراته أمام فريق نفط الوسط الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز".

وكان المدرب امين فيليب قد وعد عند تقاعد ادارة نادي الميناء معه بالنهوض بمستوى الفريق الكروي وتحقيق نتائج مرضية، كما أكد انه في حال استمراره بقيادة الفريق في الموسم المقبل من الدوري الممتاز فإن الميناء سيفوز بدرع الدوري العراقي.

ويحتل فريق الميناء المركز ما قبل الأخير (19) في تسلسل فريق الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بعد انتهاء الجولة 23.