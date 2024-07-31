إدارة الميناء تعلن موافقة الاتحاد العراقي على تعاقدها مع مساعد كاساس لتدريب "السفانة"

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الميناء الرياضي، يوم الأربعاء، أنها أنهت الإجراءات الخاصة مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن تعقدها مع المدرب الإسباني المساعد لمدرب المنتخب الوطني، بابلو غرانديز.

‏وقال عادل ناصر نائب رئيس نادي الميناء لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة حصلت على موافقة اتحاد الكرة ورئيس الاتحاد عدنان درجال بشأن السماح للمدرب المساعد لمنتخب الوطني بابلو غرانديز بأن يقود فريق الميناء خلال الموسم المقبل في دوري نجوم العراق".

‏وأشار إلى أن "المدرب الأول خيسوس كاساس منح موافقته أيضا بشأن انتقال المدرب لفريق النادي لتدريبه خلال الموسم المقبل".

‏وأوضح ناصر ان "انتقال المدرب الإسباني المساعد لقيادة فريق الميناء يكون على سبيل الإعارة وانه باقٍ مع الكادر التدريبي للمنتخب الوطني".

‏ وكانت إدارة نادي الميناء قد أعلنت تعاقدها مع المدرب الإسباني لقيادة فريق الكروي الموسم 2024 -2025 .‏