إدارة الميناء تصدر قرارات بحق رابطة مشجعيها وتمنع بعضهم من دخول الملعب

شفق نيوز- البصرة

أصدرت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، مساء اليوم الجمعة، قراراً خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد في مقر النادي، تضمن عدداً من الإجراءات التنظيمية بحق عدد من جماهير النادي المعروفين.

وقررت الهيئة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حل جميع الروابط والمسميات الأخرى الخاصة بالجمهور واعتبارها فاقدة للقيمة القانونية، ومنع كل من فهد عبد الكريم (فادي)، وعلي زكي، وحسين غازي البيضاني، من دخول المباريات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الوحدات التدريبية لجميع الفئات وفي جميع الملاعب.

كما أكدت الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي شخص تصدر عنه إساءة للإدارة أو الكادر الفني أو اللاعبين مع إشعار قوة أمن الملاعب بمضمون هذه القرارات لاتخاذ ما يلزم.

وبحسب البيان فإن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة نادي الميناء الرياضي على تنظيم العمل داخل النادي والحفاظ على الانضباط والبيئة الرياضية السليمة.