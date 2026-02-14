إدارة الموصل تكشف تفاصيل صفقة اللاعب الغاني إيفوري

شفق نيوز- نينوى

كشف نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل، ربيع عبد الوهاب، يوم السبت، تفاصيل تعاقده مع اللاعب الغاني إيفوري.

وقال عبد الوهاب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التعاقد يأتي في إطار سلسلة من التعاقدات التي يجريها النادي لتعزيز صفوفه استعداداً للمنافسات"، مشيراً إلى أن "اللاعب يمتلك خبرة دولية بخوضه عشر مباريات مع المنتخب الغاني، إضافة إلى تجارب احترافية في أوروبا".

وأضاف أن "إيفوري سبق له اللعب في الدوري الأوروبي، والدوري الدنماركي، وكذلك الدوري الإيطالي"، دون أن يحدد الدرجة التي شارك فيها ضمن تلك المسابقات، إن كانت في المستوى الأول أم الثاني، مؤكداً أن "هذه التجربة تمثل أول مشاركة للاعب في الدوري العراقي".

وكان رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل رائد العبيدي، أعلن أمس الأول الخميس، توقيع النادي رسميًا على كشوفات اللاعب الدولي الألماني روبرت باور، قادمًا من الدوري التايلندي، لرفد الفريق وتعزيز صفوفه في مواصلة مشواره ضمن منافسات دوري نجوم العراق.