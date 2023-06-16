إدارة الكهرباء توافق على عرض أوروبي رسمي لنجمها الواعد

شفق نيوز / وافقت إدارة نادي الكهرباء العراقي، يوم الجمعة، رسميا على عرض نادٍ بلجيكي من الدوري الممتاز، لضم لاعبها الكروي علي جاسم للعب بالدوري البلجيكي الموسم المقبل.

وقال مدير المكتب الاعلامي لإدارة النادي، ماجد حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي (غينت) البلجيكي، أرسل عرضاً رسمياً إلى نادي الكهرباء بشأن التعاقد مع لاعب الكهرباء والمنتخب العراقي للشباب علي جاسم لتمثيلها للموسم المقبل".

وأضاف، أن "العقد الرسمي الذي يخص اللاعب علي جاسم وصل لإدارة الكهرباء وخلال اليومين القادمين سيتم التوقيع بشكل رسمي بين الطرفين، وبعدها سيلتحق علي جاسم بناديه الجديد".

وأشار حميد إلى أن "إدارة الكهرباء تشجع على احتراف لاعبي النادي في دوريات أوربية ولا تقف أو تعرقل مشوار أي لاعب، وتتمنى لهم التوفيق والنجاح في الاحتراف".

ويحتل فريق الكهرباء المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الـ 32، وذلك برصيد 54 نقطة.