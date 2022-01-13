إدارة الكهرباء تنجح بإقناع اتحاد الكرة في تغيير ملعبها امام الميناء

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تغيير ملعب وموعد مباراة فريقي الكهرباء والميناء ضمن الجولة التاسعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على طلب من إدارة نادي الكهرباء الرياضي، ستجري مباراة الفريق مع نادي الميناء على ملعب التاجي في العاصمة بغداد بدلاً من ملعب كربلاء الدولي.

وبين أن المباراة ستقام يوم الأحد المقبل في الساعة الثانية ظهراً بدلاً من موعدها السابق في الساعة الرابعة والنصف.

ويحتل فريق الكهرباء المركز 15 برصيد 18 نقطة بعد انتهاء الجولة 18من منافسات الدوري الممتاز.

من جانب اخر، قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، انطلاق دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في محافظة بغداد يوم الأربعاء المقبل، ويكون آخر موعد لتسلم كشوفات الفرق المشاركة يوم الاثنين المقبل إلى نهاية الدوام الرسمي.