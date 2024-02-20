إدارة الكهرباء تشتري تذاكر مباراة فريقها مع العهد اللبناني وتوزعها مجانا للجمهور

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الكهرباء يوم الثلاثاء، عن توزيعها تذاكر مباراة فريقها مع العهد للجمهور مجانا للجماهير في ملعب البصرة الدولي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي خيام الخزرجي، بوكابة شفق نيوز، إن "إدارة نادي الكهرباء قررت شراء تذاكر مباراة الفريق أمام العهد اللبناني بأعداد كبيرة، على أن يتم توزيعها على الجماهير مجاناً عند أبواب الملعب".

وأضاف أنه "سيتم فتح مرآب الملعب لأصحاب المركبات اضافة لتوزيع تذاكر مباراة الفريق أمام العهد اللبناني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقررة إقامتها اليوم".

ويواجه فريق نادي الكهرباء العراقي اليوم الثلاثاء، ضيفه العهد اللبناني في مواجهة ثانية بمدينة البصرة تعد مؤهلة للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024 (منطقة غرب آسيا).

وتقام المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي منطقة غرب آسيا.

ويدخل الكهرباء المباراة بخياري الفوز أو التعادل بغية التأهل للمباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا وينتظر الفريق الفائز من مباراة منطقة شرق آسيا.