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إدارة الكهرباء تجدد عقد مدربها لقيادة الفريق الكروي الموسم المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-31T11:54:45+0000
إدارة الكهرباء تجدد عقد مدربها لقيادة الفريق الكروي الموسم المقبل

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الكهرباء، يوم السبت، تجديد عقد المدرب أحمد صلاح، لموسم آخر، بشكل رسمي.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، خيام الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة ارتأت أن تجدد عقد مدربها أحمد صلاح للموسم 2021-2022 كونه مدربا شابا ويمتلك الكفاءة".

وأضاف الخزرجي، أن "التجديد جاء بناء على قناعة الهيئة الإدارية للنادي، ولاسيما بعد تسلمه للمهمة أواخر الموسم الماضي من المرحلة الثانية وتمكن بوقت قصير من إعادة بناء الفريق بشكل جيد خلال الأدوار التي قاد خلالها اللاعبين".

وأوضح أن "الإدارة اتفقت مع أحمد صلاح على النقاط كافة، وسيبدأ بتجهيز الفريق قريباً".

وكان فريق نادي الكهرباء، قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز أمام فريق الطلبة الرياضي بهدف دون رد.

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