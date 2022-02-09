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إدارة القيثارة تختار "عبد الحليم فاهم" رئيساً

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-09T12:15:09+0000
إدارة القيثارة تختار "عبد الحليم فاهم" رئيساً

شفق نيوز/ اختارت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي "القيثارة"، يوم الاربعاء، الفريق عبد الحليم فاهم رئيساً للنادي، و"غالب الزاملي" نائباً و"عدي الربيعي" أميناً للسر والعميد "غازي فيصل" أميناً مالياً.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الإدارة لسد النقصِ الحاصلِ في رئاسة النادي عقب الانتخابات التي جرت في الأشهر الماضية.

وباتت الهيئةُ الإدارية مؤلفةً من الفريق "عبد الحليم فاهم" رئيساً والزاملي نائباً والربيعي أميناً للسر و فيصل أميناً مالياً والفريق صادق فرج والدكتور وهاب الطائي وعلي الشحماني وعلاء بحر العلوم والمقدم تحسين الياسري أعضاءً.

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