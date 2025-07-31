إدارة القوة الجوية تُنهي عقود محترفيها بالتراضي

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، معد بداي، يوم الخميس، عن إنهاء عقود اللاعبين المحترفين بالتراضي، بعد أن تم تسليم كافة مستحقاتهم المالية بالكامل.

وقال بداي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإجراء يأتي ضمن خطط الإدارة لإعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد".

وأضاف أن "الإدارة تتجه نحو الاعتماد على العناصر المحلية والشابة، مع إمكانية التعاقد مع محترفين جدد يتناسبون مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات المرحلة المقبلة".

الى ذلك التحق المهاجم التونسي هيثم الجويني بعش "الصقور" لموسم واحد، ويعد من بين المهاجمين العرب البارزين في السنوات الأخيرة، وسبق له تمثيل عدة أندية بارزة، أبرزها الترجي الرياضي التونسي، وترينفي الإسباني، والعين السعودي، والمقاولون العرب المصري.