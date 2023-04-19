إدارة القوة الجوية توقف تعليق نشاطاتها الكروية

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية إيقاف التعليق والمباشرة بالنشاطات المرتبطة باتحاد الكرة.

ودعت الإدارة الجماهير بعدم إقامة التظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد الخميس وذلك بعد الاتصالات التي جرت بين إدارة القوة الجوية واتحاد الكرة وعودة الفريق لخوض غمار منافسة الدوري الكروي.

يذكر ان قرار تعليق النشاطات جاء بعد لقاء فريقي القوة الجويّة والكهرباء في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، والتي فرض الاتحاد الكروي جملة عقوبات على الصقور.