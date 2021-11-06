إدارة القوة الجوية توافق على استقالة المدرب احمد خلف

شفق نيوز/ وافقت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي يوم السبت، على الاستقالة التي قدمها المدرب احمد خلف من تدريب الفريق الأول.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهيئة الادارية عقدت اليوم السبت اجتماعا مع المدرب احمد خلف وقررت قبول استقالته التي قدمها لمجلس الإدارة".

ولفت محمد؛ إلى أن "الهيئة الادارية شكرت المدرب احمد خلف على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية"، مشيرا الى ان "المدرب أبلغ الهيئة الإدارية للنادي قبل مباراة الشرطة بأنه سيقدم استقالته بعد المباراة بغض النظر عن النتيجة".