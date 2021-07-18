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إدارة القوة الجوية تحفز لاعبي الفريق الكروي بمكافأة مالية للفوز بكأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-18T16:38:17+0000
إدارة القوة الجوية تحفز لاعبي الفريق الكروي بمكافأة مالية للفوز بكأس العراق

شفق نيوز/ اوعز رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد، يوم الاحد، بتكريم فريق الصقور في حال الفوز على فريق نادي الزوراء لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان جاهد خصص مبلغ 80 مليون دينار للفريق كمكافأة في حال الفوز بكأس العراق.

وانهى فريق القوة الجوية اليوم الأحد، تدريباته الاخيرة والتي كانت مغلقة امام وسائل الإعلام ومفتوحة لجمهوره وذلك لمؤازرة الفريق قبل مواجهة فريق الزوراء يوم غد الاثنين في نهائي كأس العراق التي ستقام على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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