إدارة القاسم تسمي مدرب فريقها الكروي بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القاسم، يوم الثلاثاء، تسمية المدرب سامي بحت لقيادة فريقها الكروي بالدوري الممتاز للموسم 2021-2022 .

وذكر مصدر اعلامي بنادي القاسم لوكالة شفق نيوز، انه "تم التوقيع مع المدرب سامي بحت لقيادة الفريق في منافسات الدوري الكروي الممتاز للموسم المقبل".

واشار الى ان "المدرب قصي منير لم يرغب بالتجديد وفضل مغادرة القاسم بعد ان نجح في قيادة الفريق خلال الأدوار الاخيرة في الموسم الماضي".

واوضح المصدر ان "الادارة متفائلة بالكابتن سامي بحت الذي عمل مع اندية عديدة كان اخرها نادي زاخو، وستسخر كل الامكانيات له لانجاح مهمته".

من جانب اخر، غادر لاعب القاسم علي كريم فريقه القاسم ليوقع كشوفات عقده الجديد مع نادي الكهرباء، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.