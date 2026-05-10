إدارة الغراف تنفي الانسحاب من دوري نجوم العراق بعد الأخطاء التحكيمية

شفق نيوز- ذي قار

نفت إدارة نادي الغراف الرياضي، مساء اليوم الأحد، الأخبار المتداولة حول الانسحاب من دوري نجوم العراق لكرة القدم بسبب الأخطاء التحكيمية.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي علي رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس النادي أدلى بتصريح تحت ضغط الأخطاء التحكيمية الكارثية خاصة في لقاء اليوم أمام الشرطة، حيث لم يحتسب حكم اللقاء محمد طارق، ركلة جزاء واضحة لصالح الغراف قبل نهاية المباراة".

وأضاف أن نادي الغراف مستمر في منافسات دوري نجوم العراق ولم ينسحب.

ويحتل فريق الغراف المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة، بعد خسارته اليوم أمام مضيفه الشرطة بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من دوري نجوم العراق.