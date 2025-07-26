إدارة الغراف تقدم مدربها الجديد للإعلام

شفق نيوز- ذي قار

قدمت إدارة نادي الغراف، يوم السبت، وبشكل رسمي، الكادر الفني الجديد للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب حيدر عبيد، وملاكه المساعد، لوسائل الإعلام.

وجاء التقديم خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة السادسة من عصر السبت، على ملعب الناصرية الدولي.

وثمنت إدارة نادي الغراف الرياضي، حضور وتفاعل الجميع، لما لحضورهم اثر كبير في دعم الفريق إعلامياً والمساهمة في توثيق هذه المرحلة المهمة من مسيرة النادي الرياضية.

وتأهل فريق الغراف الى مصاف فرق دوري نجوم العراق قادما من الدوري الممتاز بصحبة فريقي الموصل وأمانة بغداد.