إدارة الطلبه تفسخ التعاقد مع كابتن الفريق ومهاجمه ومحترف برازيلي

شفق نيوز / قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة، يوم الأحد، إبعاد كابتن الفريق سامال سعيد، والمهاجم مصطفى كريم، والمحترف البرازيلي وسلي، عن الفريق وفسخ التعاقد معهم.

وأوضح مصدر في النادي، لوكالة شفق نيوز، أن "الإدارة قررت إبعاد اللاعبين المذكورين، لعدم حضورهم التمرين وتمردهم احتجاجا لعدم تسلم مستحقاتهم".

وأشار إلى أن "الإدارة أبعدت اللاعب البرازيلي بسبب تصريحاته بوسائل الإعلام حول عدم توفير الطعام له وأنه أصبح جائعا مع الفريق ويعاني من عدم امتلاكه المال".

وأضاف المصدر، أن "الإدارة اجتمعت مع اللاعبين اليوم ودعتهم للالتزام بالتدريب وبذل الجهد في المباريات المقبلة، ووعدت بتسليم مستحقاتهم بنسبة 30 بالمئة خلال اليومين المقبلين".

وتابع أن "الإدارة وجهت إنذارا نهائيا إلى بقية لاعبي الفريق بشأن الالتزام".