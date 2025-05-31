إدارة الطلبة: سلمنا مستحقات اللاعبين وهدفنا كأس العراق بعد فقدان الدوري

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الطلبة، يوم السبت، إنها سلمت مستحقات لاعبيها لكرة القدم، وأوفت التزامها المالي الذي كان يطالب به اللاعبون.

وقال عضو إدارة الطلبة صباح قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة أوفت التزامها مع لاعبي النادي وسلمت مستحقاتهم المالية، والفريق يواصل تدريباته استعداداً للجولات الأربع المتبقية من منافسات دوري نجوم العراق للموسم الحالي".

وأشار إلى أن "اللقب أصبح بعيداً عن النادي وسنسعى للحصول على المركز الثالث في الترتيب بعد أن فقدنا الأمل بتحقيق لقب دوري نجوم العراق".

وتابع قاسم: "بعد أن فقدنا الدوري، فإن لقب كأس العراق سيكون هدفنا للحصول عليه في الموسم الحالي"، مبيناً أن "إدارة النادي ستتمسك بالأسماء المتواجدة و ستجدد عقود أغلبهم للموسم المقبل لقناعتنا وقناعة الجهاز الفني بهم".

ويحتل فريق نادي الطلبة، المركز الرابع بترتيب فرق دوري نجوم العراق بكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 34 برصيد 56 نقطة.