إدارة الطلبة تسمي "أبو عجة" مدرباً للفريق الكروي وتتعاقد مع محترفين سوري وسنغالي

شفق نيوز/ اعلنت إدارة نادي الطلبة الرياضي، يوم الاربعاء، عن تكليف المدرب المساعد حيدر أبو عجة لقيادة الفريق الكروي في منافسات الدوري الممتاز، فيما تعاقدت مع محترفين سوري وسنغالي لضمهما الى صفوف "الأنيق".

وقال امين سر النادي وصفي الكناني، لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة كلفت رسميا المدرب المساعد حيدر ابو عجة لقيادة الفريق بعد استقالة المدرب قحطان جثير والكادر المساعد لقحطان، كما سمت المدرب حسين كامل لتدريب حراس المرمى".

واضاف "لقد تعاقدنا مع لاعب المنتخب السوري عمر جنيات، ومحترف اخر من السنغال لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز".

من جانب اخر ذكر، اشار الكناني الى ان "بعض الاشخاص ممن اغاظهم ما حققه فريق الطلبة من نتائج محترمة في الدوري الممتاز، حاولوا عرقلة المسيرة الجديدة".

وتابع "ما تحقق من انجاز كبير مقارنة بالموسم السابق عندما كان فريق الطلبة مهدداً بالهبوط لكنه الان شهد نقلة نوعية من خلال تعاون الادارة والكادر التدريبي، وهذا ما اغاظ الذين تضررت مصالحهم".

وبين الكناني "اننا والكثير من المهتمين بالشأن الرياضي، نعرف الغايات التي تدفع بعض الجهات لاستغلال خسارة فريق الطلبة في مباراة لخلق المشاكل وخاصة مع الكابتن قحطان جثير، وقد نجحت تلك الجهات في دفعه للاستقالة".

اما عن وجود خلافات بين الكابتن قحطان جثير والادارة، فقد اوضح الكناني ان "هناك بعض الامور التي تحدث في كل الاندية من اختلاف في وجهات النظر ولكن تم تجاوزها في نادينا وهي امور طبيعية".

واكد ان "استقالة الكابتن قحطان جثير جاءت كرد فعل على اساءة بعض الاشخاص المحسوبين على جمهور الطلبة، ولم تكن بسبب خلافاً مع الادارة، واعداء النجاح كثيرون".

ويحتل فريق نادي الطلبة بعد انتهاء الجولة 16 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، المركز الرابع برصيد 30 نقطة.