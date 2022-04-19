إدارة الطلبة تستغرب من قرار "فيفا": سددنا مستحقات المحترف البرازيلي وسنسترد حقنا

شفق نيوز/ أعربت إدارة نادي الطلبة الرياضي، يوم الثلاثاء، عن استغرابها من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان النادي من التعاقد من محترفين أجانب لضمهم إلى فريقها الكروي.

وقالت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نستغرب الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة من قرار الاتحاد الدولي بحظر نادينا من التعاقد مع اللاعبين المحترفين بسبب شكوى مقدمة من اللاعب ويسلي".

وأضافت "نود أن نوضح لجمهورنا ان اللاعب استلم مستحقاته المالية كافة عن طريق وكيل اعماله في الموسم الماضي ولذلك فإننا سوف نسلك كل الطرق القانونية من اجل اعادة الحق لنادينا في الايام المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم، اكد مدير تراخيص الاتحاد العراقي لكرة القدم، ماجد ثامر، لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللاعب المحترف البرازيلي ويسلي بيريرا، الذي مثل الطلبة كان قد رفع شكوى بوقت سابق للاتحاد الدولي، وقد اثبت ان ادارة الطلبة لم تسدد له مستحقاته، ليتخذ الاتحاد الدولي قرارا يحرم من خلاله نادي الطلبة ويمنعه من التعاقد مع لاعبين أجانب".

واشار الى انه "يجوز رفع المنع عن الطلبة في حال تسديد ادارة الطلبة لمبلغ المحترف البرازيلي في أي وقت".

ولفت الى ان "القرار سيبقى ساريا بحق الطلبة إلا في حال التسديد وتأكد الاتحاد الدولي من تسلم اللاعب مبلغه حينها يحق للطلبة التعاقد مع محترفين جدد".